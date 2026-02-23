В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника ОтечестваКомандующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.02.26 09:30

Отделение Социального фонда России по Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО

Отделение Социального фонда России (СФР) по Мурманской области назначает участникам СВО страховые и государственные пенсии, при этом применяется особый порядок учёта пенсионных прав. Так, период участия в специальной военной операции учитывается при расчёте страхового стажа в двойном размере: один год службы засчитывается как два года страхового стажа. Пенсионные коэффициенты также удваиваются: вместо 1,8 начисляется 3,6 коэффициента.

Если периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооружённых Силах РФ и периоды пребывания в добровольческом формировании следовали непосредственно за работой в районе Крайнего Севера, то они могут быть включены в «северный» стаж в календарном порядке.

Необходимо отметить, что участник СВО, получивший инвалидность имеет право получать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. В дополнение к ним ветераны также могут оформить ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), а также ежемесячную денежную компенсацию, размер которой зависит от полученной группы инвалидности и составляет от 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

В 2025 году были расширены пенсионные гарантии для отдельных категорий ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Теперь пенсию по государственному обеспечению могут получать бойцы частных военных компаний и других организаций, которые содействуют Вооружённым силам РФ в выполнении задач СВО. Размер госпенсии в зависимости от группы инвалидности составляет от 15,4 тысячи до 27,8 тысячи рублей.

Участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, региональное Отделение СФР в беззаявительном порядке назначает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой с 1 февраля был проиндексирован и на сегодняшний день составляет 4838,63 рублей. В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) включающий в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный к месту лечения. По умолчанию НСУ предоставляется деньгами, но при желании ветеран может подать заявление и получать его в виде льгот.

Кроме того, Отделение СФР по Мурманской области обеспечивает ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации, включая протезы, трости, инвалидные кресла и другие изделия. Сведения о необходимых ветерану изделиях поступают в региональное Отделение СФР от учреждений медико-социальной экспертизы. На основе этой информации специалисты с согласия ветерана оформляют электронный сертификат на ТСР. Участник СВО также может самостоятельно обратиться в Отделение СФР с заявлением об обеспечении ТСР. Подать заявление можно на портале госуслуг, лично в любой клиентской службе Отделения СФР или через МФЦ.

Демобилизованных северян, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), Отделение СФР по Мурманской области направляет на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в специализированные реабилитационные центры Социального фонда России. Соответствующие услуги предоставляют 12 центров фонда, расположенных в разных субъектах страны.

Для получения данной услуги достаточно подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг или лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области. К заявлению необходимо приложить справку 070/у (для санаторно-куротного лечения) или 057/у (для медицинской реабилитации), которую можно получить в поликлинике по месту жительства.

С этого года расширен механизм оплаты проезда участников СВО на лечение в центры реабилитации, теперь помимо компенсации проезда ветеранам стало доступно получение именных направлений на бесплатный проезд. Кроме того, с этого года Отделение СФР по Мурманской области оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающим участников СВО лицам. Это относится к участникам СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

По всем вопросам социальной помощи можно обращаться в единый контакт-центр 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

 

 

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457481627%2Fwall-133441491_986566

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Подрыв». Художественный фильм (16+)20:20«Тень врага». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»