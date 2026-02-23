Отделение Социального фонда России по Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО

Отделение Социального фонда России (СФР) по Мурманской области назначает участникам СВО страховые и государственные пенсии, при этом применяется особый порядок учёта пенсионных прав. Так, период участия в специальной военной операции учитывается при расчёте страхового стажа в двойном размере: один год службы засчитывается как два года страхового стажа. Пенсионные коэффициенты также удваиваются: вместо 1,8 начисляется 3,6 коэффициента.

Если периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооружённых Силах РФ и периоды пребывания в добровольческом формировании следовали непосредственно за работой в районе Крайнего Севера, то они могут быть включены в «северный» стаж в календарном порядке.

Необходимо отметить, что участник СВО, получивший инвалидность имеет право получать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. В дополнение к ним ветераны также могут оформить ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), а также ежемесячную денежную компенсацию, размер которой зависит от полученной группы инвалидности и составляет от 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

В 2025 году были расширены пенсионные гарантии для отдельных категорий ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Теперь пенсию по государственному обеспечению могут получать бойцы частных военных компаний и других организаций, которые содействуют Вооружённым силам РФ в выполнении задач СВО. Размер госпенсии в зависимости от группы инвалидности составляет от 15,4 тысячи до 27,8 тысячи рублей.

Участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, региональное Отделение СФР в беззаявительном порядке назначает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой с 1 февраля был проиндексирован и на сегодняшний день составляет 4838,63 рублей. В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) включающий в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный к месту лечения. По умолчанию НСУ предоставляется деньгами, но при желании ветеран может подать заявление и получать его в виде льгот.

Кроме того, Отделение СФР по Мурманской области обеспечивает ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации, включая протезы, трости, инвалидные кресла и другие изделия. Сведения о необходимых ветерану изделиях поступают в региональное Отделение СФР от учреждений медико-социальной экспертизы. На основе этой информации специалисты с согласия ветерана оформляют электронный сертификат на ТСР. Участник СВО также может самостоятельно обратиться в Отделение СФР с заявлением об обеспечении ТСР. Подать заявление можно на портале госуслуг, лично в любой клиентской службе Отделения СФР или через МФЦ.

Демобилизованных северян, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), Отделение СФР по Мурманской области направляет на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в специализированные реабилитационные центры Социального фонда России. Соответствующие услуги предоставляют 12 центров фонда, расположенных в разных субъектах страны.

Для получения данной услуги достаточно подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг или лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области. К заявлению необходимо приложить справку 070/у (для санаторно-куротного лечения) или 057/у (для медицинской реабилитации), которую можно получить в поликлинике по месту жительства.

С этого года расширен механизм оплаты проезда участников СВО на лечение в центры реабилитации, теперь помимо компенсации проезда ветеранам стало доступно получение именных направлений на бесплатный проезд. Кроме того, с этого года Отделение СФР по Мурманской области оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающим участников СВО лицам. Это относится к участникам СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

