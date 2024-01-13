Отделению челюстно-лицевой хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина исполнилось 60 лет

Отделение челюстно-лицевой хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина является единственным в области, оказывающим круглосуточную специализированную экстренную помощь пациентам с патологией челюстно-лицевой области. В этом году отделение отмечает 60-летний юбилей.

В последние годы отмечается рост количества пациентов, обратившихся за помощью в отделение. В 2022 году здесь выполнено 1043 операции, из них 378 – экстренных. Более 1700 человек обратились в приемный покой по профилю челюстно-лицевая хирургия.

В отделении работают 18 специалистов. Здесь оказывается плановая и круглосуточная экстренная специализированная медицинская помощь больным с патологией челюстно-лицевой области. Также проводятся реконструктивно-пластические операции: хелойлопластика, уранопластика, пластика посттравматических дефектов мягких тканей челюстно-лицевой области, устранение рубцовых деформаций.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в отделении 19 взрослых коек и одна детская. Проводятся оперативные методы оказания помощи детям с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области.

Вчера от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса коллектив отделения поздравил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев. За профессиональные достижения в области челюстно-лицевой хирургии в регионе отделение награждено Благодарственным письмом.

«Юбилей нашего отделения – это очередная высота, а дальше следующая вершина для развития нашей службы: мы планируем осваивать, развивать и совершенствовать новые методики реконструктивной восстановительной хирургии лица и челюстей, в том числе при врожденной патологии, развивать методики оперативного лечения пациентов с патологией прикуса и осваивать малоинвазивные методики лечения с использованием эндовидеоаппаратуры», – отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Владимир Кудяшев.

Фото: https://gov-murman.ru