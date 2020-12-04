Отдельные полномочия в области градостроительной деятельности и земельных отношений могут быть переданы муниципалитетам – этот вопрос обсудили на заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», прошедшей в формате ВКС.

По словам губернатора Андрея Чибиса, в границах небольших населенных пунктов, где реализуются инвестиционные проекты в рамках Арктической зоны РФ и территории опережающего развития, или есть потенциал для этого, существовала проблема хаотичного распределения земельных участков, собственность на которые не разграничена. Наблюдался спекулятивный спрос на участки с целью их последующей перепродажи крупным инвесторам, что значительно осложняло и удлиняло сроки реализации проектов.

«В конце прошлого года полномочия по выделению земельных участков были переданы на уровень региональный. Время показало, что это правильное решение – тем самым мы ограничили деятельность такого рода спекулянтов», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, на основе правоприменительной практики за год и по согласованию с муниципалитетами решено часть полномочий оставить на муниципальном уровне.

«Это будет удобно для жителей, которые хотят оформить землю в собственность под небольшими постройками – гаражами, небольшими дачными домами, собственными объектами малого бизнеса, и упростит для них порядок предоставления земельных участков для частных объектов. Нужные структуры и подразделения в муниципалитетах продолжают существовать. Соответствующий проект закона сегодня находится на рассмотрении облдумы», – сказал глава региона.