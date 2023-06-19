Отдельным категориям педагогических работников компенсируют аренду жилья

Такой проект регионального закона депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции на заседании комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова.

Новую меру социальной поддержки предлагается предоставлять педагогам, переехавшим в Мурманскую область из других регионов и впервые заключившим трудовой договор с образовательной организацией, расположенной на территории Мурманской области. Законопроект наделяет правительство региона полномочием ежегодно устанавливать квоту рабочих мест педагогических работников образовательных организаций. Компенсация расходов будет осуществляться в виде денежной выплаты, соответствующей фактическим расходам по внесению платы по договору найма жилого помещения, но не более 25000 рублей за месяц.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2023 году. Так, её участниками станут более 17 тысяч северян в возрасте от 6 до 17 лет. На отдых ребят как на территории Мурманской области, так и за ее пределами из федерального и областного бюджетов выделено порядка 500 млн рублей. С 1 июня в муниципалитетах начали функционировать лагеря дневного пребывания, а также «Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа-интернат. Также в первых числах июня в Краснодарский край отправилась первая смена ребят. Бесплатно путевки на Черноморское побережье предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и школьникам с 5 по 8 классы, включенным в федеральную программу «Дети Арктики». За счёт средств муниципалитетов и работодателей за пределами Мурманской области отдохнут более 230 и 700 северян соответственно. На обучающихся Кольского края в «Артек», «Смена» и «Орлёнок» выделено 70 путевок, их распределение происходит посредством АИС «Путёвка». Традиционные путевки для детей-инвалидов во Всероссийский детский центр «Алые паруса» выделяются в рамках региональной квоты.

Также министр обратила внимание депутатов на недавно открывшийся в регионе Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Планируется, что за летний период его посетят 700 северян в возрасте от 7 до 17 лет.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28076/