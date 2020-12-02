В первый день нового учебного года отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота получил Боевое знамя. Торжественная церемония передачи воинской реликвии прошла в городе-герое Мурманске на плацу воинской части.

Церемонии вручения Боевого знамени предшествовал воинский ритуал крепления полотнища к древку. По традиции первым забил гвоздь командир батальона подполковник Сергей Кривченко. Его примеру последовали заместители командира и отличившиеся военнослужащие всех категорий от офицеров до рядовых.

На построении личного состава батальона заместитель командира корпуса полковник Илья Павловский зачитал грамоту Президента Российской Федерации и вручил Боевое знамя командиру части подполковнику Сергею Кривченко. Военнослужащие приветствовали Боевое знамя протяжным «Ура!»

Как сообщает пресс-служба СФ, поздравляя личный состав батальона управления со знаменательным событием, полковник Илья Павловский отметил, что Боевое знамя является официальным символом и воинской реликвией части, олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции.

Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих батальона с новым Боевым знаменем.