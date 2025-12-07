Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.25 08:30

Отдельный корабельный истребительный авиационный полк Северного флота отметил 10-летие со дня образования

Отдельный корабельный истребительный авиационный полк смешанного авиационного корпуса Северного флота отметил свой первый юбилей – десятилетие со дня образования. Торжественное собрание и праздничный концерт по случаю даты образования прошли во Дворце культуры «Строитель» города Североморска.

Торжественную церемонию возглавил командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. В своём приветственном слове он поздравил личный состав полка с юбилеем, отметив его значительный вклад в укрепление обороноспособности страны в Арктическом регионе.

«За десять лет полк стал одной из ключевых ударных единиц палубной авиации Военно-морского флота России, успешно освоив новые типы авиационной техники и пройдя непростой путь становления в условиях Заполярья», – сказал генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Также на церемонии присутствовал начальник территориального центра управления штаба Северного флота контр-адмирал Сергей Артамонов.

От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова он поздравил личный состав полка со знаменательным событием, отметив, что личный состав с честью и достоинством служит Отечеству и вносит значительный вклад в укрепление боевой готовности Северного флота.

В торжественной обстановке состоялось награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала полка. Отличившиеся офицеры, прапорщики и матросы были удостоены государственных, ведомственных медалей, а также благодарностей командования и ценных подарков.

После официальной части для военнослужащих и гостей состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города Североморска.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 1 декабря 2015 года в составе Морской авиации ВМФ России был сформирован отдельный корабельный истребительный авиационный полк, получивший 100-й номер – в честь первого корабельного истребительного авиационного полка в советской морской авиации, существовавшего в Крыму с 1986 по 1992 годы. В феврале 2017 года во время похода в Средиземное море тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» авиагруппа, в состав которой входили истребители 100 окиап, впервые в истории ВМФ осуществила боевое применение палубных истребителей МиГ-29КР по реальным целям в Сирийской Арабской Республике.

В современной истории это одно из самых молодых и современных авиационных соединений в составе ВМФ России.

На сегодняшний день основными задачами полка являются завоевание и удержание господства в воздухе в зоне ответственности Северного флота, прикрытие корабельных группировок и береговых объектов от средств воздушного нападения противника. Личный состав полка неоднократно подтверждал свою высокую выучку в ходе учений и проверок боевой готовности.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/bd194014-2153-4e43-87ba-3095399a5c7d

