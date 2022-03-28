Отдельный морской инженерный полк Северного флота отметил 80-летний юбилей

В отдельном морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня образования части.

От имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева военных инженеров с юбилейной датой поздравил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Константин Кабанцов.

В своём выступлении начальник штаба Северного флота отметил, что «военнослужащие полка имеют серьёзный боевой опыт, они прошли военную школу в составе группировки сил флота, действовавшей на Северном Кавказе во время контртеррористических операций, и в Сирии, занимаясь разминированием и восстановлением разрушенной инфраструктуры».

Контр-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что «ежегодно личный состав инженерного полка принимает активное участие в обеспечении ключевых тактических учений Северного флота в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности флота».

Военных инженеров, ветеранов и гостей части со знаменательной датой также поздравили начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Александр Худолей и командир полка полковник Юрий Горбунов. Они пожелали военнослужащим самого главного в их профессии - мирного неба над головой, а также поблагодарили за профессиональное выполнение боевых задач.

В ходе торжественных мероприятий отличившимся военнослужащим были вручены медали и грамоты, отдельным военным инженерам в этот день были вручены погоны, в соответствии с приказами о присвоении очередных воинских званий.

Как сообщает пресс-служба СФ, участники мероприятия почтили память погибших в мирное время боевых товарищей. К мемориалу саперам-североморцам, погибшим при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, были возложены венки и цветы.

Для гостей инженерного полка в день 80-летнего юбилея была развернута выставка современных образцов военно-инженерной техники и вооружения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414973@egNews