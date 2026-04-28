Отдых и семья дороже денег — россияне не хотят работать 6 дней в неделю

2 из 3 экономически активных россиян не готовы работать в режиме 6-дневки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны, работающих по графику 5-дневной недели.

Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с 8.00 до 20.00 в режиме 6-дневной недели. «SuperJob» выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. Ещё 13% не смогли определиться с ответом.

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих вдвое меньше — только 13%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребёнка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 26%, а среди опрошенных 45+ — 16%.

Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных — 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 17%, а среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея 6-дневки нашла отклик у 20%.

Время проведения опроса: 13—23 апреля 2026 года.