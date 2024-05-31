Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 14:00
Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 13% работающих
День России в этом году приходится на середину недели, 13% работающих присоединят отпуска или отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в коором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
13% россиян возьмут отпуска и отгулы до либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых на День России. Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (14 и 12% соответственно). Россияне от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Время проведения опроса: 26—29 мая 2024 года.
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