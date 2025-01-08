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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.25 16:00

Отдыхаем мы, «отдыхают» и вирусы!

Заболеваемость COVID-19 в России за первую неделю января снизилась по сравнению с предшествующей неделей более чем на 60%, сообщает Роспотребнадзор.

«По итогам первой недели в России зарегистрировано 8,7 тысячи COVID-19, что на 60,7% ниже, чем на прошлой неделе», - отмечает ведомство.

Число заболевших ОРВИ в РФ за неделю тоже снизилось более чем на 50%, всего выявлено 307,9 тысячи случаев. При этом в 39 регионах РФ оказался превышен среднероссийский показатель, а на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург пришлись 18,7 процента от всех пациентов.

В ведомстве уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. При этом, продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области тоже опубликовало сводку о заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на первой календарной неделе 2025 года (с 30 декабря по 5 января). Как пишет региональное ведомство, в Мурманской области продолжается регистрация лиц, заболевших острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ): зарегистрировано 2063 случая заболеваний ОРВИ; доля детского населения составляет 36,0%, из которых дети 3-6 лет составляют 34,5% и школьники – 36,1%;

В структуре респираторных вирусов в большинстве случаев выделены вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость COVID-19 составила 55,5 случаев на 100,0 тысяч населения, всего за неделю зарегистрировано 36 случаев.

В надзорном ведомстве напомнили россиянам, что в сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций, включая гриппозную этиологию, важно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с симптомами болезни. А главное — не заниматься самолечением и при первых же признаках недомогания обращаться к врачу.

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