Отдыхать нельзя работать

Топ вакансий для подработки в выходные дни в Мурманской области

Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, составили подборку актуальных вакансий от для подработки в выходные и праздничные дни.

По данным hh.ru, с начала год в России открыто около 34000 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений (42%) относятся к сфере торговли, также часто встречаются варианты для административного персонала и представителей транспортной сферы. Две трети вакансий подходят для соискателей без опыта работы.

Заработная плата в вакансиях выходного дня, как правило, зависит от количества отработанных часов, при этом многие компании готовы предложить ежедневные или еженедельные выплаты. Среднее предложение по зарплате на выходных в Мурманской области от 20000 рублей. Кроме того, согласно одному из последних опросов hh.ru, подработка есть у 12% россиян, ещё 79% хотели бы ею обзавестись.

«Кто-то в субботу и воскресенье предпочитает отдыхать, а кто-то не прочь посвятить эти дни дополнительному заработку. Сегодня в Мурманской области открыто больше 300 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений относятся к сфере административного персонала, транспорта, продаж, рабочего, домашнего персонала и авто. Однако в наш топ попали и варианты для других специалистов, например, для преподавателей», - говорит руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

Топ актуальных вакансий для работы в выходные дни в Мурманской области: