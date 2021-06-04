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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 18:00

Отдыхать нельзя работать

Топ вакансий для подработки в выходные дни в Мурманской области

 

Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, составили подборку актуальных вакансий от для подработки в выходные и праздничные дни. 

По данным hh.ru, с начала год в России открыто около 34000 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений (42%) относятся к сфере торговли, также часто встречаются варианты для административного персонала и представителей транспортной сферы. Две трети вакансий подходят для соискателей без опыта работы. 

Заработная плата в вакансиях выходного дня, как правило, зависит от количества отработанных часов, при этом многие компании готовы предложить ежедневные или еженедельные выплаты. Среднее предложение по зарплате на выходных в Мурманской области от 20000 рублей.  Кроме того, согласно одному из последних опросов hh.ru, подработка есть у 12% россиян, ещё 79% хотели бы ею обзавестись.

«Кто-то в субботу и воскресенье предпочитает отдыхать, а кто-то не прочь посвятить эти дни дополнительному заработку. Сегодня в Мурманской области открыто больше 300 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений относятся к сфере административного персонала, транспорта, продаж, рабочего, домашнего персонала и авто. Однако в наш топ попали и варианты для других специалистов, например, для преподавателей», - говорит руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

Топ актуальных вакансий для работы в выходные дни в Мурманской области:

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Преподаватель в школу программирования

 

от 30 000 до 45 000 руб. на руки

 https://spb.hh.ru/vacancy/44849751

Охранник (г. Мурманск)

 

от 26 000 до 35 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/43103938

Продавец-кассир (К. Маркса)

от 22 000 до 26 000 руб. на руки

 

https://spb.hh.ru/vacancy/44526594

Курьер по доставке документов

до 80 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44623163

Продавец-кассир (Полярный)

 

до 60 435 руб. до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/44870774

Менеджер смены в сеть пиццерий (Додо Пицца)

 

от 50 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44333107

Повар-универсал

 

от 50 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44331390

Водитель автомобиля легкового

от 50 000 до 100 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44729690

Автослесарь

 

от 60 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44706816

Уборщик производственных и служебных помещений

 

от 26 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44629796

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