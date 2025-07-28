Отец Героя России Николая Данильченко, павшего на полях СВО, передал личные вещи сына Североморскому Музейно-выставочному комплексу

Вчера в ходе рабочей поездки в Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с Иваном Данильченко – отцом Героя России лейтенанта Николая Данильченко, командира танкового взвода 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота, погибшего на специальной военной операции.

Иван Данильченко передал Североморскому Музейно-выставочному комплексу личные вещи сына: военный жетон с номером и портрет. Ранее он также передал в регион форму и документы Николая Данильченко.

«Я хочу выразить благодарность всем, кто сохраняет и поддерживает память. Память о наших бойцах – о тех, кто уже не вернётся, и о тех, кто сегодня на передовой выполняет тяжёлую, опасную миссию. Сейчас как никогда важно передавать эти знания новым поколениям. Вот эти экспонаты, трофеи – они не просто артефакты, а защита от переписывания истории. Это наша общая миссия, и то, что мы делаем здесь, – вклад в будущее», – сказал Андрей Чибис.

Личные вещи бойца станут частью обновленной тематической экспозиции зала «Герои-североморцы», посвящённой истории Великой Отечественной войны в Заполярье и специальной военной операции. Экспозиция была создана в конце 2023 года, здесь собрано более 100 предметов, в том числе трофеи, образцы оружия, личные вещи героев, предметы экипировки и обмундирования.

«Сын был патриотом с детства: воспитан на рассказах бабушки о Великой Отечественной войне. Он служил на Северном флоте. Мы приезжаем сюда уже третий раз после его гибели, и это стало традицией. В этом регионе особое отношение и к участникам СВО, и к ветеранам Великой Отечественной войны, поэтому мы решили передать форму сына именно сюда – чтобы она сохранилась. Ещё раз хочу сказать Андрею Владимировичу большое спасибо, в том числе за отношение в регионе к Великой Отечественной войне, отношение и поддержку участников СВО. Вы действительно сохраняете самое главное», – отметил Иван Данильченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550998/#&gid=1&pid=5