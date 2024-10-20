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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.24 16:00

Отец Киприан встретился с северянами в рамках Арктического диалога

В молодёжном пространстве «СОПКИ.ДОБРО» в Мурманске 18 октября состоялся «Арктический диалог» в рамках модуля «Разговор с Героем» с участием Отца Киприана. Мероприятие приурочено к Форуму комитета семей воинов Отечества Северо-Западного федерального округа.

На встречу с человеком необыкновенной судьбы пришли не только представители молодого, но и старшего поколения.

Отец Киприан (в мирской жизни – Валерий Бурков) – советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, с 1984 года из-за подрыва на мине живёт без обеих ног, ходит на протезах. В 1991 году полковник Валерий Анатольевич Бурков стал последним Героем Советского Союза. После стал депутатом, далее – Советником Президента России. Однако затем выбрал другой путь. В 2016 году Валерий Бурков отрёкся от мирской жизни и принял монашеский постриг. Сейчас помогает нашим бойцам в госпиталях и ездит в зону СВО, поднимая боевой дух парней. Является духовным наставником комитета семей воинов Отечества, членом Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества».

Как отметили участники «Арктического диалога», двухчасовая беседа прошла на одном дыхании. Состоялся важный разговор о жизни, Боге, любви, о том, как сохранить душевный покой, о психологии и даже экстрасенсорике.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, отдельной темой была затронута специальная военная операция. Отец Киприан призвал присутствующих чаще посещать храмы, молиться о спасении наших защитников, жить с миром и любовью к людям.

«Любить нужно всех, и друзей, и врагов. Как бы странно это не звучало. Потому что Бог - есть любовь. А любовь приносит радость. А вот в ненависти жить нельзя. Она губит человека. Вот, например, когда человек злится на кого-то, кому плохо? Тому, на кого злятся или тому, кто злится? А когда человек обижается на кого-то? Кому плохо? Конечно, плохо тому, кто обиделся. Поэтому нужно научиться жить с миром и любовью в душе. Счастье наше от нас самих зависит», – отметил отец Киприан.

Все, кто желал задать личные вопросы главному герою, смогли это сделать по завершении официальной части мероприятия.

«Встреча с отцом Киприаном буквально заряжает энергией, стало легче на душе, хотя это был просто разговор о жизни. Хочется побольше таких интересных мероприятий», – отметили участники разговора.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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