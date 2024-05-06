Отечественное производство рыбной продукции в России растёт благодаря развитию глубокой переработки уловов и устойчивой добыче

По оперативным данным Росстата, объём производства рыбной продукции за первый квартал (январь-март) 2024 года превысил 1,2 млн тонн, что на 4,2% больше уровня 2023 года.

Рост произошёл за счёт выпуска: рыбы приготовленной, консервированной и икры - 189 тысяч тонн (+11,4% к уровню 2023 года); филе рыбного мороженого - 88 тысяч тонн (+11%); фарша и мяса рыбы мороженых - 43 тысячи тонн (+17,3%); ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных - 27 тысяч тонн (+7,5%).

Отмечается рост муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, 61 тысяча тонн (+15,5%).

При этом снизилось производство рыбы мороженной на 1,9%, до 755 тысяч тонн.

Как пишет t.me/fish_gov_ru, таким образом, на фоне положительной динамики вылова в стране наблюдается рост выпуска рыбной продукции глубокой переработки: приготовленной и консервированной рыбы, филе и фарша. Развитие данных направлений переработки даёт возможность облегчить процесс приготовления рыбных блюд, а также предложить потребителю уже готовые продукты. Этот тренд способствует популяризации рыбной продукции и повышению спроса в «рыбном» продуктовом сегменте.