Отечественные лекарства от COVID-19 до аптек флотской столицы ещё не дошли

28 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев вместе с заместителем председателя Евгенией Гордеевой и депутом Галиной Пузиковой в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» осуществили общественный контроль за наличием и ценами на разрешенное для амбулаторного лечения отечественное лекарство от COVID-19 «Фавипиравир», который реализуется в аптеках под торговыми наименованиями: «Арепливмро», «Коронавир», «Авифавир» на предмет соблюдения отпускной цены, установленной Федеральной антимонопольной службой в размере 100 рублей за 1 таблетку без НДС и уч`та региональных надбавок, в соответствии с решением о включении данного лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, принятом распоряжением правительства РФ от 12 октября 2020 года №2626-р.

Первые партии поступивших в аптеки российских препаратов для лечения COVID-19 продавали в среднем от 12 до 18 тысяч рублей. Такая цена была неподъёмной для многих граждан. После было принято решение, что цены на препараты будет регулировать государство. ФАС установила, что упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ должна стоить 5500 рублей, включая НДС, без учёта региональных надбавок.

К сожалению, ни в одну из пяти проверенных аптек Североморска эти лекарства ещё не поступили. Среди проверенных аптек были «От А до Я», «Агат», «Бюджетная», «Ригла» и «Для бережливых». Во всех аптеках имеются противовирусные препараты различной ценовой категории, маски, антисептики. Правда, цены, к примеру, на маски разнятся от 15 до 30 рублей за штуку. В аптеке «Для бережливых» продают упаковками по 5 штук за 95 рублей. В аптеке «Агат» упаковка 50 масок стоит 850 рублей. В аптеке «Ригл» продаются респираторы стоимостью 400 рублей, которых хватает на месяц. В большинстве аптек действуют скидки для пенсионеров, многодетных семей. Рекомендуемые врачами препараты и витамины при лечении вирусной инфекции в аптеках флотской столицы имеются.