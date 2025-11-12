Отгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились

Летне-осеннюю навигацию через восточный сектор СМП для нефтяных грузов можно считать завершённой: она стартовала в середине июля, последняя партия вышла с СМП 28 октября.

Как пишет «Ъ», основные отгрузки велись через порты Мурманска и Балтики в Китай, также в этом сезоне впервые танкерная партия арктической нефти была направлена с Новопортовского месторождения на Ямале в Бруней. Не ожидают значительного роста отгрузок по СМП эксперты и в следующем году.

Поставки нефти по СМП на азиатский рынок в этом году снизились на 4,2%, до 1,83 млн тонн, по данным консультационного центра «Гекон». При этом количество выполненных рейсов осталось прежним — 18. Речь идёт о поставках из портов Балтики — Приморска и Усть-Луги, Мурманска и с арктической платформы «Приразломная» «Газпром нефти» в Печорском море.

Навигация через восточный сектор СМП экономит танкерам до десяти дней пути в сравнении с проходом через Суэцкий канал. В 2024 году поставки нефти по СМП выросли сразу на 30% год к году, до 1,91 млн тонн, ожидалось, что РФ увеличит объёмы отгрузок сырья по СМП и в этом году. Но пока этот маршрут не стал значимым каналом экспорта российском нефти: на его долю приходится менее 1% от общего объёма поставок.

В «Росатоме», оперирующем СМП, от комментариев отказались, отмечает www.kommersant.ru.

В прошедшую навигацию, по оценкам «Гекон», российские нефтекомпании резко нарастили объёмы отгрузок по СМП из порта Усть-Луга (доля порта выросла с 6% до 44%), до 0,81 млн тонн. Доля Мурманска снизилась с 80% до 42%, объём поставок сократился до 0,76 млн тонн, хотя этот порт обладает более коротким транспортным плечом в Китай. На отгрузки из Приморска пришлось 11% перевезенных по восточному сектору СМП объёмов нефти, или около 0,2 млн тонн, на платформу «Приразломная» — 4%, или около 0,06 млн тонн.

Нефть вывезена главным образом в Китай (1,3 млн тонн), в Южную Корею (0,2 млн тонн). Ещё 0,2 млн тонн было отгружено на порт Находка в каботаже для последующей перевалки на экспорт (страна поставки не определена). Впервые осуществлена поставка нефти в Юго-Восточную Азию — 0,14 млн тонн нефти сорта «Novy Port» Новопортовского месторождения на Ямале поставлено в Бруней из Мурманска. Партия была отгружена на танкере «Lynx» в конце августа.

В целом грузопоток нефти в акватории СМП, по данным «Гекон», за десять месяцев 2025 года составил 6,8 млн тонн, снизившись на 1% год к году. С учётом вывоза нефти с платформы «Приразломная» и терминала Варандей на перевалку в морской порт Мурманск общий грузопоток нефти Трансарктического транспортного коридора за десять месяцев снизился на 3% год к году, до 13,5 млн тонн.

Собеседники «Ъ» в отрасли полагают, что увеличение отгрузок из Усть-Луги может быть связано с большим интересом к поставкам Urals со стороны китайских НПЗ и тестированием перевозок по более короткому маршруту в сравнении с традиционным «южным» направлением с обходом Европы.

Что касается Мурманска, откуда более лёгкие арктические сорта нефти ARCO, Novy Port, Varanday экспортируют в основном попавшие под санкции США «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, то для них на южном маршруте больше возможностей для STS-перевалки (с судна на судно), что позволяет получить более привлекательные цены на базисе покупателя в Китае, предполагает источник «Ъ».

Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что опыт прошлых лет показал экономическую целесообразность поставок из Мурманска, что привлекло отправителей из географически близкого Балтийского региона. Однако флот танкеров, которые могут эксплуатироваться на СМП, гораздо меньше, чем флот танкеров, не обладающих допуском к работе во льдах (греческие судовладельцы, например, практически не заказывают такие суда на верфях), что в целом может сдерживать рост перевозок на данном маршруте. По этой же причине в ЦЦИ не ожидают резких изменений по объёмам перевозки нефти в 2026 году.

ИД «Коммерсантъ».