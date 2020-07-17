Отказ от расширения Севморпути не повлияет на планы развития портов - Минвостокразвития

Решение не расширять формальные границы Северного морского пути (СМП) не скажется на планах развития портовой инфраструктуры, в том числе в Мурманске и на Камчатке, сообщил 16 июля замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Ранее в тот же день он заявил, что расширение СМП на акватории до Мурманска и Камчатки сейчас признано нецелесообразным, и власти отказались от этой идеи. «Мы в любом случае продолжаем работу по развитию Северного морского пути, всей трассы с востока на северо-запад. Мы будем заниматься развитием и портовой инфраструктуры в Мурманске, и портовой инфраструктуры на Камчатке и на Сахалине, если потребуется для международных перевозок по Севморпути. Эту работу мы можем проводить без привязки к формальным границам Севморпути, нам ничего не мешает это делать, в этой логике мы эту работу и будем продолжать», - сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Крутикова на церемонии объявления финалистов конкурса «Команда Арктики».

Сейчас административные границы СМП - от Карских Ворот до мыса Дежнева на Чукотке – определены, исходя из права РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву устанавливать в акватории, покрытой льдом более шести месяцев в году, особые правила судоходства с целью обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.