Отказ в выдаче разрешения на плавание судов по СМП с 1 сентября 2024 года можно обжаловать на госуслугах

Отказ в выдаче разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути (СМП) с 1 сентября 2024 года будет обжаловаться в досудебном порядке через портал «Госуслуги». Соответствующее распоряжение правительства с перечнем по 194 видам разрешений, которых с этой даты коснётся новшество, размещено на портале опубликования правовых актов.

Ещё 8 видов разрешений, выдаваемых через «Госуслуги», можно будет обжаловать в новом обязательном порядке с 31 декабря 2024 года.

В частности, с начала осени обжалованию в досудебном порядке подлежат отказ выдаче разрешений на строительство и ввод объектов инфраструктуры Арктической зоны или территории опережающего развития (ТОР); на предоставление водных объектов в пользование; на целый ряд услуг, которые касаются регистрации и освидетельствования маломерных судов.

Среди относящихся к Росморречфлоту услуг, в частности, указаны: выдача паспортов моряка; регистрация морской линии; регистрация судна; выдача удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки судов по Севморпути; разрешение на строительство объектов инфраструктуры морского порта и др.

Кроме того, с 1 сентября через Госуслуги можно обжаловать отказ в выдаче государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.