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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 18:00

Отказаться от айфона ради работы согласны 47% его владельцев

1 из 3 россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от айфона. До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или её аналогами из соображений кибербезопасности.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, готовы ли россияне отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие 1600 обладателей iPhone из всех округов страны.

47% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.

Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38% представительниц слабого пола и 55% мужчин.

Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди россиян до 34 лет и 58% среди граждан старше 45 лет.

Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 42% соответственно.

Время проведения опроса: 20—21 марта 2023 года.

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Полина
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