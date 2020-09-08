Отказаться от новогодних каникул ради компенсации простоя из-за карантина - мнения россиян разделились

Энтузиазма убавилось: за 5 месяцев россиян, согласных пожертвовать новогодними каникулами 2021 года, чтобы наверстать время простоя в работе из-за коронавируса, стало меньше почти на треть. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как россияне относятся к январскому отдыху и готовы ли они отказаться от каникул, чтобы компенсировать простой в период самоизоляции.

Согласно проекту Минтруда, новогодние каникулы 2021 года продлятся с 1 по 10 января. Число россиян, которым нравится длинный зимний отдых меньше, чем за последние 6 лет, хотя их по-прежнему большинство (57%). Опросы «SuperJob» показывают, что любовь к каникулам несколько охладевает в периоды экономического спада: например, в 2014 году январский отдых положительно оценивало также 57% россиян.

Больше всего позитива в адрес долгих зимних каникул высказали респонденты старше 45 лет (61%), женщины (62%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей (63%).

Среди граждан, которые работают по графику 5-дневной рабочей недели, готовых отказаться от новогодних каникул, чтобы наверстать время простоя в работе, в апреле, в разгар карантина, было большинство — 64%, сегодня же таковых — 44%. Практически такое же число респондентов не хотят жертвовать зимним отдыхом (43%).

Пойти навстречу работодателю и отработать время простоя готово более половины опрошенных старше 45 лет (54%). Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят о готовности выйти на работу в январские каникулы: 32% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 57% среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей.