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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 11:15

Отказаться от страховки при оформлении кредита в банке - можно!

Мурманчане смогут вернуть деньги, уплаченные за подключение к программе коллективного страхования при оформлении кредита в банке после 1 сентября 2020 года. Раньше отказаться от такой страховки граждане не могли, потому что они не являлись одной из сторон коллективного договора, заключенного между банком и страховой компанией.

«С 1 сентября 2020 года заёмщик имеет право воспользоваться «периодом охлаждения» равным 14 дням, в течение которых может написать заявление и расторгнуть договор страхования, как и в случае с индивидуальным договором страхования. При отсутствии страхового случая кредитор обязан вернуть уплаченную за страхование сумму в течение семи рабочих дней», - поясняет управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Ещё одно нововведение касается возврата части стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, которое осталось до конца действия договора. Например, если гражданин оформил кредит на два года, погасил задолженность за один год, ему вернут половину стоимости полиса. Возврат происходит в течение семи рабочих дней при условии отсутствия страхового случая. Данные изменения касаются только личных видов страхования, таких как страхование жизни и здоровья заемщика, на случай потери работы.

Кроме того, теперь кредитор обязан сообщать клиенту об условиях страхования: возможности отказаться, размере страховых премий, платежей и комиссий. При этом в случае отказа заёмщика от заключения договора страхования, кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки по кредиту, страхуя свои риски.

Новые правила действуют с 1 сентября и распространяются только на договоры, заключенные после этой даты, сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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