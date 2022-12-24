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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.22 18:00

Отказаться в новом году от вредных привычек чаще хотят мужчины, а правильно питаться — женщины

В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь: в этом году мужчины чаще планируют отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, а женщины — изменить своё отношение к окружающей действительности и систему питания. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россияне хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 28%. Почти столько же (27%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 26% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт — 19%, больше отдыхать — 18%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 16%, отказаться от вредных привычек — 15%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 14%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 7% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.

О том, чтобы отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, чаще задумываются мужчины, тогда как о правильном питании и об изменении отношения к жизни — женщины.

Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, круг друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Россияне с доходом менее 50 тыс. руб. чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения, а респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. — о необходимости отказаться от вредных привычек, выделять время на хобби, спорт и изучение иностранного языка.

По сравнению с прошлым годом россияне стали больше задумываться о том, чтобы в 2023 году не жалеть времени на хобби и отдых. Напротив, пересмотр традиций питания и изучение иностранных языков стали менее актуальными.

Время проведения: 10—12 декабря 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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