Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 12:00
Отключение электричества затронет жителей трёх домов Мурманска
В связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК» 6 августа с 13.30 до 15.30 06.08.2021 в Мурманске будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии, по следующим адресам: просп. Ленина, 90, 92; ул. Володарского, 7.
Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ, сообщает администрация города Мурманска.
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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