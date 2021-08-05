Отключение электричества затронет жителей трёх домов Мурманска

В связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК» 6 августа с 13.30 до 15.30 06.08.2021 в Мурманске будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии, по следующим адресам: просп. Ленина, 90, 92; ул. Володарского, 7.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ, сообщает администрация города Мурманска.