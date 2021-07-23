Отключение электроэнергии в Мурманске затронет жителей двух домов по улице Шевченко

В связи с проведением работ по обрезке деревьев и кустарников в охранной зоне воздушных линий электропередачи АО «МОЭСК» информирует, что с 9.00 до 12.00 23 июля будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к ТП-752ф.

Таким образом, отключение электроснабжения коснётся домов, расположенных в областном центре на улице Шевченко, 16, 18.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.