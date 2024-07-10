Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работы
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 15 июля 2024 года на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: г. Мурманск, ул. Шолохова, 36.
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
08.00 – 17:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение
вешания
|
08.00 – 17:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
08.00 – 17:00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
08.00 – 17:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
08.00 – 17:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
08.00 – 17:00
|
Оборудование подачи сигналов кабельным оператором
|
ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ООО «Ситилинк», ООО «ЛайфСтрим», ООО «РС Телеком»
|
Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью до 15 минут