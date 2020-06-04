Мурманский морской торговый порт продолжает городской интернет-конкурс «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». В этот раз задача усложняется – участникам предстоит найти спрятанные объекты, но уже на чёрно-белом рисунке. Стоит отметить, что данное изображение подготовлено с детальной точностью по фотографии 70-ых годов прошлого века. Перед нами открывается панорама Морского вокзала с монументом, который знаком и дорог каждому сотруднику градообразующего предприятия - памятник портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Правила участия в конкурсе остаются те же:

-подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»;

-поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом;

-и самое главное: выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке №2 необходимо найти чайку, якорь и рыбу.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать сообщение через функцию «директ» официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм», в котором следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение.

Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ!

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.