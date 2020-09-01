Открой для себя город-порт - финальный рисунок интернет-конкурса ММТП

Мурманский морской торговый порт завершает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти объекты, спрятанные на финальном рисунке. На нем изображена панорама грузового района № 2 АО «ММТП» с видом на родной город Мурманск: причал № 15, складские площади района под защитой пылеветрозащитного экрана, орошаемые туманообразующими пушками.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. И самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на последней картинке необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

По итогам всех этапов конкурса «Открой для себя город-порт» будет определен финальный победитель, который быстрее всех прислал наибольшее количество верных ответов.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.