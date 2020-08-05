Открой для себя город-порт! - Мурманский морской торговый порт продолжает проведение интернет-конкурса

Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти объекты, спрятанные на новом рисунке. На этот раз на картине изображен локомотив, идущий в порт, и пылеветрозащитные экраны, которые огораживают производственную площадку предприятия. Их строительство и эксплуатация являются важнейшим элементом экологической программы предприятия. Строительство экранов проводилось в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Соглашение было заключено в 2017 году рамках Года экологии в Российской Федерации и включило 13 проектов: применение систем орошения, строительство ливневых очистных сооружений, создание экологической диспетчерской и др.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. А самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке №11 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.