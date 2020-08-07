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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 12:00

Открой для себя город-порт! - Мурманский морской торговый порт продолжает проведение интернет-конкурса

Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти объекты, спрятанные на новом рисунке. На этот раз на картине изображен современный портальный кран, с помощью которого идет погрузка пришедшего в порт судна. Техническое перевооружение старейшего в Мурманске предприятия необходимо как с точки зрения повышения эффективности производственных процессов, так и для снижения нагрузки на окружающую среду. Современная техника позволяет работать более надежно и безопасно.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. А самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 12 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте» либо в «Истаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.

 

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
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