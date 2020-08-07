Открой для себя город-порт! - Мурманский морской торговый порт продолжает проведение интернет-конкурса

Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти объекты, спрятанные на новом рисунке. На этот раз на картине изображен современный портальный кран, с помощью которого идет погрузка пришедшего в порт судна. Техническое перевооружение старейшего в Мурманске предприятия необходимо как с точки зрения повышения эффективности производственных процессов, так и для снижения нагрузки на окружающую среду. Современная техника позволяет работать более надежно и безопасно.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. А самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 12 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте» либо в «Истаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.