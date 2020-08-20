Открой для себя город-порт – конкурс ММТП продолжается

Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти объекты, спрятанные на новом рисунке. На нём изображена погрузочно-разгрузочная операция, в которой тяжеловесный груз перемещают с причала на борт судна, а для её выполнения необходимо использование двух портальных кранов. Как поясняют специалисты, эта операция является примером сложной ювелирной работой, своеобразной фигурой «высшего пилотажа» в портовой деятельности, в выполнении которой задействованы все инженерно-технические работники: от грузчика до руководителя грузового района. Уровень квалификации и мастерства мурманских портовиков позволяет выполнять эти и другие операции качественно, оперативно и надежно.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. И самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 16 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.