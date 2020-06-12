Мурманский морской торговый порт продолжает городской интернет-конкурс «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

В этот раз участникам предстоит найти спрятанные объекты на фоне современного порта. На переднем плане изображения перед нами предстает пылеветрозащитный экран – один из самых масштабных и значимых проектов экологической программы Мурманского морского торгового порта. Далее открывается панорама сразу нескольких причалов АО «ММТП» или, как его именуют портовики, «большого ковша».

Правила участия в конкурсе остаются те же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом и, самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке №3 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать сообщение через функцию «директ» официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм», в котором следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение.

Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ!

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.