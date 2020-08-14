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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 09:15

Открой для себя город-порт!

Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам вновь предстоит найти объекты, спрятанные на предложенном рисунке. На этот раз на нем изображен торжественный момент ввода в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту уникальной системы очистки ливневых стоков. Это специальная установка, благодаря которой фактически создан закрытый цикл водоснабжения. Вода проходит четыре ступени очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание, после чего по своему качеству соответствует уровню питьевой. Строительство и эксплуатация очистных сооружений – это часть масштабной экологической программы АО «ММТП».

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. И самое главное,  выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 14 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.

 

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