Мурманский морской торговый порт продолжает городской интернет-конкурс «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

В очередной раз участникам предстоит найти спрятанные объекты на фоне современного порта. На картинке изображена погрузочно-разгрузочная операция на причале №14 грузового района №2 АО «ММТП». Под погрузкой стоит судно класса «Panamax», которое получило свое название, благодаря размерам, подходящим под Панамский канал. Предельные размеры таких сухогрузов: длина - 294,1 метра , ширина - 32,3 метра , с дедвейтом около 75 тысяч тонн.

Правила участия в конкурсе остаются те же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом и, самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке №4 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать сообщение через функцию «директ» официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм, в котором следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение.

Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ!

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.