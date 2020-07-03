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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.20 09:15

Открой для себя город-порт!

Мурманский морской торговый порт продолжает городской интернет-конкурс «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Участникам предстоит найти спрятанные объекты на фоне светящихся кранов и работающей тумано- и снегообразующей пушки. Стоит отметить, что такие пушки являются важным элементом уникальной системы орошения производственной площадки в АО «ММТП», которая состоит из 14 стационарных и 3 мобильных генераторов снега и водяного тумана TF-10. При этом пушки и портальные краны в ММТП оснащены архитектурно-художественной подсветкой. В период полярной ночи ансамбль разноцветных ярких огней порта создает особую атмосферу.

Правила участия в конкурсе остаются те же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом; самое главное - выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке №6 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать сообщение в ВК, либо в директ официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм», в котором следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение.

Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ!

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.

 

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Виктор
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