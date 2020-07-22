Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Участникам предстоит найти спрятанные объекты на фоне современного порта. На картинке изображены тракторы «Valtra T144A» с цистернами «Meprozet» PN-1/12А, которые орошают производственные площадки АО «ММТП».

Правила участия в конкурсе остаются те же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. И самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 9 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграме». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ!

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.