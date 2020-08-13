Мурманский морской торговый порт продолжает проведение городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

И вновь участникам предстоит найти объекты, спрятанные на новом рисунке. На этот раз на нем изображен атомный лихтеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». Это крупнейшее из четырёх когда-либо построенных гражданских торговых судов с ядерной энергетической установкой. Атомный «грузовик» имеет длину 260 метров и ширину – 32 метра , в связи с чем принять и обработать «Севморпуть» могут только некоторые порты, в число которых входит и ММТП.

Правила участия в конкурсе остаются теми же: подписаться на официальную страницу АО «Мурманский морской торговый порт» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм»; поставить отметку «Нравится» под конкурсным постом. И самое главное, выполнить задание - найти спрятанные на рисунках объекты.

Сегодня на рисунке № 13 необходимо найти чайку, рыбку и кораблик.

Находку необходимо обвести ярким цветом и написать об этом в сообщении официальной странице АО «Мурманский морской торговый порт» «ВКонтакте», либо в «Инстаграм». Следует указать ФИО, контактный телефон, и прикрепите нужное изображение. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

Напомним, что подведение итогов каждого этапа «Открой для себя город-порт» и выдача призов проводится в течение 10 дней после каждого завершенного этапа.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.