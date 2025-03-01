Открылась регистрация на III Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»

Это флагманский проект «Движения Первых», который реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети». Конкурс проводится совместно с Российским союзом молодёжи и правительством Ставропольского края в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

В этом году юные таланты со всей страны представят более 650 конкурсных работ в девяти творческих направлениях и специальных номинациях. Среди них: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», а также новые специальные номинации - «Малая родина Первых» и «КВН.Дети». Оценивать выступления будет экспертный совет, в состав которого входят около 60 членов жюри — ведущие деятели искусства и культуры.

«Фестиваль объединит тысячи творческих ребят по всей стране, даст возможность талантливым школьникам представить лучшие результаты своей творческой деятельности экспертному сообществу. В 2025 году фестиваль пройдёт в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России. Слоган фестиваля — «Весна Победы». Участниками финала, который пройдёт в Ставрополе, станут 1500 школьников от 12 до 18 лет, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы. Уверен, многие имена юных дарований мы увидим в скором времени среди известных артистов, журналистов, деятелей театра и кино», — подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Фестиваль «Российская школьная весна» состоит из трёх этапов. Сначала проводятся региональные фестивали, где проходят конкурсные отборы ученического непрофессионального творчества. Затем лучшие участники выходят в финал и становятся частью Всероссийского фестиваля, который в этом году пройдет в период с 22 по 25 апреля 2025 года на культурных и образовательных площадках города Ставрополя. Завершающий этап направлен на поддержку талантливых ребят — они получают возможность продолжить творческое развитие, участвуя в проектах организаторов и партнеров.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в 2024 году в финале «Российской школьной весны» Мурманскую область представили 5 индивидуальных участников из Мурманска, Полярных Зорь, Видяево, Гаджиево и один творческий коллектив из Полярных Зорь.

Подать заявку на участие в фестивале можно до 08 марта 2025 года на сайте «Движения Первых».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/