Открылась выставка картин белорусского художника «Цифры на сердце: живопись печали и надежды»

В Выставочном зале города Мурманска состоялось торжественное открытие выставки репродукций и цифровых копий картин народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Андреевича Савицкого (1922–2010) «Цифры на сердце: живопись печали и надежды».

Белорусский художник, переживший ужасы войны и концлагерей, в своих работах стремился увековечить память миллионов жертв фашизма, используя живопись для передачи трагизма войны. Савицкий участвовал в боях за Севастополь, пережил плен и заключение в различных концлагерях, включая Дахау, откуда был освобождён в 1945 году.

После войны он учился в Минском художественном училище и Московском институте имени В.И. Сурикова. В Минске руководил Академическими мастерскими и создавал эмоционально насыщенные работы, такие как «Героическая Белоруссия» и «Цифры на сердце». Вдохновлённый воспоминаниями о пережитом, создал цикл картин о жертвах концлагерей.

Выставка будет работать до 26 мая. (12+)

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29906&page=1