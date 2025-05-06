Мурманчанка Ева Бурсевич завоевала «золото» и «серебро» на первенстве России по всестилевому каратэ205 российских военнослужащих возвращаются на Родину с подконтрольной киевскому режиму территории
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 19:50

Открылась выставка картин белорусского художника «Цифры на сердце: живопись печали и надежды»

В Выставочном зале города Мурманска состоялось торжественное открытие выставки репродукций и цифровых копий картин народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Андреевича Савицкого (1922–2010) «Цифры на сердце: живопись печали и надежды».

Белорусский художник, переживший ужасы войны и концлагерей, в своих работах стремился увековечить память миллионов жертв фашизма, используя живопись для передачи трагизма войны. Савицкий участвовал в боях за Севастополь, пережил плен и заключение в различных концлагерях, включая Дахау, откуда был освобождён в 1945 году.

После войны он учился в Минском художественном училище и Московском институте имени В.И. Сурикова. В Минске руководил Академическими мастерскими и создавал эмоционально насыщенные работы, такие как «Героическая Белоруссия» и «Цифры на сердце». Вдохновлённый воспоминаниями о пережитом, создал цикл картин о жертвах концлагерей.

Выставка будет работать до 26 мая. (12+)

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29906&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Отчий берег». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области 698 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 99 копеек, доллар ослаб почти на 95 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Проверено журналистами «Арктик-ТВ»: не надо валить все коммунальные беды на ГОУП «Мурманскводоканал»!-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»