Открылась выставка мурманских художников «Заполярье – 2021»

В главном здании Мурманского областного художественного музея начала работу выставка произведений художников Мурманской области «Заполярье-2021». В традиционной экспозиции принимают участие как известные мастера Мурманской области, так и начинающие художники.

«Заполярье» – это творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за год. Ежегодно выставка представляет зрителю новые работы уже любимых публикой художников и открывает имена молодых творцов. В этот раз в экспозицию вошли более ста работ, прошедших отбор выставочным комитетом – это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

По словам организаторов, одна из важных задач выставки – подчеркнуть преемственность в работах художников разных поколений.

«На выставке представлены разнообразные работы не только в смысле техники и жанра. Через картины разных мастеров можно проследить, как по-своему каждый художник воспринимает окружающую его реальность. Особенно интересно наблюдать за тем, как выражают себя мастера разных поколений. Несмотря на отличия, всех художников объединяет любовь к нашему краю. Именно Север и его аутентичность – источник вдохновения для каждого мастера», – отметила министр культуры региона Ольга Обухова на торжественном открытии выставки.

Выставка организована Мурманским областным художественным музеем совместно с региональным отделением Союза художников России» при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Посетить выставку можно до 23 января 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432164/#&gid=1&pid=4