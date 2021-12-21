Открылась выставка мурманских художников «Заполярье – 2021»
В главном здании Мурманского областного художественного музея начала работу выставка произведений художников Мурманской области «Заполярье-2021». В традиционной экспозиции принимают участие как известные мастера Мурманской области, так и начинающие художники.
«Заполярье» – это творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за год. Ежегодно выставка представляет зрителю новые работы уже любимых публикой художников и открывает имена молодых творцов. В этот раз в экспозицию вошли более ста работ, прошедших отбор выставочным комитетом – это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
По словам организаторов, одна из важных задач выставки – подчеркнуть преемственность в работах художников разных поколений.
«На выставке представлены разнообразные работы не только в смысле техники и жанра. Через картины разных мастеров можно проследить, как по-своему каждый художник воспринимает окружающую его реальность. Особенно интересно наблюдать за тем, как выражают себя мастера разных поколений. Несмотря на отличия, всех художников объединяет любовь к нашему краю. Именно Север и его аутентичность – источник вдохновения для каждого мастера», – отметила министр культуры региона Ольга Обухова на торжественном открытии выставки.
Выставка организована Мурманским областным художественным музеем совместно с региональным отделением Союза художников России» при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Посетить выставку можно до 23 января 2022 года.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432164/#&gid=1&pid=4