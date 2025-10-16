Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.25 08:45

Открылась выставка «NikitaD». Живопись и графика Никиты Духно

Она приурочена к 70-летию со дня рождения автора. Духно Никита Ростиславович (1955-2020) – живописец, график, дизайнер, член Союза художников России.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, зал был полон гостей, собрались люди разных поколений – те, с кем Никита Ростиславович учился в художественной школе, преподавал, известные мастера живописи и просто ценители творчества автора.

«Художник был немногословен в жизни. Так и в его картинах некая недосказанность, в них можно увидеть ускользающие из нашей жизни моменты. Мы не заостряем на них внимание, мыслим глобально, пишем пейзажи, а Никита их видел и чувствовал: какой-то зайчик мелькнул, какой-то свет, какая-то решётка… и это настолько мастерски скомпоновано. Ведь он был прекрасным дизайнером. Все вещи, которые он делал, а я к нему ни раз обращался, были сделаны очень профессионально. Он действительно был мастером своего дела», – рассказал на открытии заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов.

«Мне сложно сказать сколько лет мы знакомы. За это время мы очень многое сделали вместе. Самые лучшие афиши были Никиты. Художника нет, но я общаюсь с ним каждый день. Утром, уходя на работу, я смотрю на грустного ангела, которого он мне подарил. Я ухожу и говорю ему: «Пожелай мне удачи». Прихожу на работу меня встречает картина «Цветок», которая висит у меня на стене. Поворачиваю голову направо, там фотография Никиты, где цветок пробивает асфальт … Он видел, что я заинтересовалась этой работой и он мне её подарил. Для меня это как наставление на каждый день: «Смотри, действуй, не вешай нос!», - поделилась директор Мурманской областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина.

Дизайнерские работы Никиты Ростиславовича – это множество логотипов, которые знакомы каждому из мурманчан. Это и фирменный знак Мурманского областного художественного музея, и логотипы областного Центра художественных ремёсел, Лапландского биосферного заповедника, Мурманской областной филармонии, ДК имени С.М. Кирова, клуба «Ледокол» и многие, многие другие, а также множество иллюстрированных альбомов и книг. Владея абсолютно разными современными графическими техниками, Никита Духно всегда подчеркивал, что никогда не проводил водораздела между способами художественной реализации.

Никита Ростиславович обладал ярким индивидуальным художественным почерком. Его работы менялись на протяжении лет, однако в них всегда видна лаконичность композиции при общей эмоциональной выразительности. Зачастую, предметом его работ становились самые простые бытовые детали. Никита Духно уверял, что всегда изображает реальность, потому что другого источника для вдохновения у него нет. А интерес всегда постоянен – к форме, к пластике, к цвету, к линии. К тем цветовым и пластическим событиям, которые происходят на холсте.

В экспозицию вошли произведения живописи и графики, созданные художником в разные годы.

Выставку можно будет посетить до 9 ноября в главном здании Мурманского областного художественного музея. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457272302%2Fwall-11742142_25786

