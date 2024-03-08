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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 08:40

Открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения художника В.Н. Бубенцова

6 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «Сказание о земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова.

Бубенцов Виталий Николаевич – заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Виталий Николаевич работал главным художником Мурманска при управлении главного архитектора города (1978-1983 г.г.) был председателем Мурманской организации Союза художников РСФСР (1983-1992 г.г.). Участник всесоюзных, всероссийских, республиканских, зарубежных, региональных и персональных выставок.

Жизнь и творчество мастера тесно связаны с родным Заполярьем. С особой любовью Виталий Николаевич изображает Мурманск, северные пейзажи, поморские села с их замечательными памятниками деревянного зодчества. Художник работает в разных жанрах: тематические полотна, пейзажи, портреты.

Выставка посвящена 80-летию со дня рождения художника. Всего представлено более 100 живописных и графических произведений автора, посвященных Кольской земле.

Открытие выставки провела директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, искусствовед Ольга Александровна Евтюкова. Поздравил с открытием выставки министр культуры Мурманской области Ольга Геннадиевна Обухова, председатель Мурманского отделения «Союз художников России» Мария Александровна Михайленко, заслуженный художник России Анатолий Александрович Сергиенко, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Ивановна Крынжина, депутат Мурманской областной Думы Михаил Викторович Белошеев, директор Мурманского колледжа искусства Марина Геннадьевна Ващенко, заведующий кафедрой искусств и дизайна МАУ Елена Юрьевна Терещенко, председатель Союза строителей Мурмана Николай Иванович Бережной, кандидат филологических наук Марина Валентиновна Наумлюк, художник Ашот Генрикович Татевосян, друзья и знакомые Виталия Николаевича.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264029%2Fwall-11742142_20858

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