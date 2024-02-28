Открылась выставка рисунков «Здоровое будущее в наших руках»

Сегодня в Мурманске состоялось открытие выставки учащихся Детской художественной школы, посвящённой Всемирному дню здоровья.

Всего представлено 20 работ, выполненных ребятами от 6 до 16 лет.

Юные мурманчане изобразили своё собственное понимание здорового образа жизни, а именно прогулки на свежем воздухе, занятия видами спорта, утреннюю зарядку, полезное питание и многое другое.

В работах использованы разнообразные техники — пастель сухая и масляная, векторная графика, гуашь, цветная гравюра, коллаж, цветные карандаши.

Как сообщает администрация города Мурманска, на выставке представлены работы победителей конкурса из разных художественных школ Мурманска, Полярных Зорь и Снежногорска.

Выставка рисунков будет открыта в Детской художественной школе до 28 марта 2024 года.

На базе Детской художественной школы реализуется множество общеразвивающих программ различных направлений: основы изобразительной грамоты, живопись, основы графического дизайна, ранняя профессиональная ориентация, основы анимационного дизайна.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26820&page=1