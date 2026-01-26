По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Открылась выставка «Сражался. Выстоял. Победил!», посвящённая 82-летию полного снятия блокады Ленинграда

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» 25 января открылась выставка «Сражался. Выстоял. Победил!», посвящённая одному из самых трагичных событий истории России XX века и важнейшей странице истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – блокаде Ленинграда.

Почти три долгих года город находился в кольце врага, испытывая голод, холод и ежедневные бомбёжки. Но даже в этих нечеловеческих условиях ленинградцы показали удивительную стойкость, выдержку и человечность. Жители города сражались, работали, учились, помогали друг другу, несмотря ни на что.

«Хорошей традицией в нашем музее стало то, что мы каждый год открываем выставки, посвящённые этой памятной дате. В этом зале побывало большое количество подобных выставок, но каждый год, когда я готовлюсь к мероприятиям по ним, я получаю совершенно новый опыт и знания, а главное узнаю новые истории о судьбах людей, которые вели смертельную схватку с голодом и страхом все 900 дней блокады. На выставке представлены картины известных художников Юрия Непринцева, Александра Харшака, Алексея Похомова, писавших истории о людях – солдатах, врачах, музыкантах, артистах, музейных сотрудниках, которые спасали шедевры, спасали наш прекрасный город Ленинград… Не все дожили до победы. Но память – сильнее времени» - рассказала на открытии Анна Ромашова, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Подвиг, совершённый людьми во время блокады, нельзя измерить, это символ несгибаемой стойкости, мужества и самопожертвования, продемонстрировавший всему миру силу духа русских людей, их веру в победу и готовность защищать Родину.

Выставка работает в отделе областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» до 1 марта 2026 года. (6+)

 

 

