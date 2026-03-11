Открылись новые экспозиции в музее флотилии Северного флота

Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Шастов принял участие в церемонии открытия новых экспозиций в музее флотилии. Во время торжественного мероприятия вице-адмирал Олег Шастов совместно с участником специальной военной операции перерезал красную ленту, дав старт работе выставок.

В ходе мероприятия командирам и представителям органов военно-политической работы соединений флотилии были представлены три новых тематических зала. Первый зал посвящён истории береговой ракетной бригады, второй — походам кораблей флотилии по морям Северного Ледовитого океана, а третий — подвигам военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Как отмечает пресс-служба СФ, посетители выставки могут осмотреть официальные исторические документы, макеты техники и кораблей, трофеи из зоны проведения СВО и многое другое.

