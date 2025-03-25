Открылся фотобанк Международного арктического форума – 2025

На официальном сайте Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» доступен фотобанк. В нём будут размещены фото с ключевых мероприятий деловой, спортивной и культурной программ, а также снимки площадки форума. Они могут быть использованы в СМИ с обязательной ссылкой на фотобанк МАФ, отмечает https://forumarctica.ru/.

Кроме того, на сайте Форума опубликованы фото и видео Мурманска, Мурманской области и предприятий, расположенных на территории региона. Эти материалы представлены в большом разрешении. При их использовании ссылка на правительство Мурманской области обязательна.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!» в Мурманске. Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/otkrylsya-fotobank-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma-2025/