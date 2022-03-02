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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.22 13:30

Открылся музей «Боевая слава авиаторов Севера» с отдельным стендом о работе поисковиков ММТП

В посёлке Мурмаши после капитального ремонта состоялось торжественное открытие музея «Боевая слава авиаторов Севера». В церемонии приняли участие глава Кольского района Андрей Малхасян, глава районной администрации Александр Лихолат, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова, заместитель начальника управления образования районной администрации Николай Малов, генеральный директор ООО «Бюро музейной сценографии «Метаформа» Александр Ткаченко, руководитель поискового отряда «Подводник» АО «ММТП» Олег Янковец и другие почётные гости.

История музея столь же драматична, как и страницы истории края, которым он посвящён. В 1976 году после открытия аэропорта «Мурманск» при нем был организован музей авиации, где были собраны экспонаты времён Великой Отечественной войны: материалы о боевом пути лётных соединений, которые в годы Великой Отечественной войны сражались в небе Заполярья, и его героев. Но в середине 1990-х годов из-за отсутствия финансирования музей прекратил своё существование.

В 2005 году на базе Мурмашинского Детско-юношеского центра усилиями энтузиастов был открыт музей «Боевая слава авиаторов Севера», в основу которого легла часть экспозиций переставшего существовать музея авиации. В последующие годы фонд вновь созданного музея пополнялся уникальными экспонатами, в том числе, благодаря сотрудничеству с поисковым отрядом «Подводник» Мурманского морского торгового порта. Сейчас в музее его деятельности посвящен отдельный стенд.

«Наш отряд действует с 22 июня 1980 года. Через отряд прошло не одно поколение –более ста человек. А в экспозиции музея представлены находки, сделанные нами за последние 15 лет работы», - сказал руководитель отряда «Подводник», слесарь по ремонту автомобилей автохозяйства АО «ММТП» Олег Янковец.

В музее открыто три зала. Первый их них посвящён зарождению авиации на Мурмане, второй - защитникам Кольского Заполярья, третий - работе поисковых отрядов, действующих на территории Мурманской области. В музее собрано более 200 подлинных экспонатов: уникальные образцы авиационного и наземного стрелкового оружия, фрагменты самолётов, предметы быта, личные вещи воинов – бесценные находки с мест экспедиций поисковиков. Экспонаты музея периодически выставляются в Мурманском областном краеведческом музее и Долине Славы, а в 2016 году часть экспозиции «Фронтовая землянка» демонстрировалась на выставке, организованной Северным Флотом в рамках коллегии Министерства обороны РФ в Москве. Гостями музея неоднократно были родственники лётчиков 20-го гвардейского авиационного полка. Здесь встречали родных Героев Советского Союза Алексея Позднякова, Алексея Хлобыстова, Павла Кайкова. На базе музея ежегодно проходят военно-патриотическая акции, уроки мужества, районный конкурс патриотической песни, тематические мероприятия для дошкольников, а также реализуются дополнительные общеобразовательные программы социально-гуманитарной направленности «Музееведение» и «Юный экскурсовод».

«Открытие обновлённого музея - это долгожданное событие для жителей Кольского района. Получилось очень достойно, всем советую посетить!», - отметил глава Кольского района Андрей Малхасян.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247885%2Falbum-149919532_282697515

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