Открылся VI международный арктический фестиваль «Териберка»

VI международный арктический фестиваль «Териберка» открылся в старинном поморском селе на Мурманском берегу. Это второе мероприятие в рамках программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором председательства выступает Фонд «Росконгресс».

Фестиваль продлится два дня – 21 и 22 августа. Он стартовал с деловой программы тематической сессией «Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области» в рамках площадки «Диалоги». В числе спикеров сессии онлайн и лично выступили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, глава Ростуризма Зарина Догузова, дипломаты, представители бизнеса.

Глава Минвостокразвития РФ по каналам видеосвязи приветствовал участников дискуссии и отметил, что Мурманская область успела стать одной из туристических столиц страны.

«Арктическая зона России – это 2 миллиона человек, это территория больше Западной Европы, это самая крупная в мире свободная экономическая зона. Арктика пользуется большим спросом, большим интересом. Примерно треть проектов в рамках АЗРФ относится к туризму, гастрономии, здоровому образу жизни», – подчеркнул Алексей Чекунков.

В своём докладе губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что для региона в последние годы туризм стал полноценной отраслью экономики.

«За последние два года, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, наша туристическая индустрия заработала 5 миллиардов рублей, – отметил глава региона. – Это значит, что мы правильно движемся вперёд. Туризм безусловно является одним из драйверов развития области».

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова онлайн поздравила участников и гостей «Териберки» с открытием фестиваля.

«Россия уделяет большое внимание развитию арктических территорий как ведущая циркумполярная держава. Териберка стала центром притяжения и настоящим туристическим кластером Русского Севера. Уверена – нынешний фестиваль станет достойным продолжением усилий региональных властей, направленных на развитие рекреационного потенциала Кольского полуострова», – сказала Мария Захарова.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, интерес к арктическому туризму растёт во всём мире с каждым годом.

«У нас есть своя Арктика – и морская со своими маршрутами, и континентальная с уникальными возможностями для активного отдыха. Весь этот потенциал необходимо развивать, сохраняя экосистему и природу региона», – подчеркнула глава ведомства.

Работа площадки «Диалоги» продолжится сессиями «Молодёжь Арктики» и «Устойчивое развитие северных территорий».

Также сегодня на площадке в рамках деловой программы будет подписано несколько документов. Правительство мурманской области закрепит подписями сотрудничество с «World Media and Events Limited», Всемирным фондом дикой природы и Ассоциацией «Федерация рестораторов и отельеров».

Помимо дискуссий и деловых встреч, фестиваль предлагает участникам и гостям обширную культурно-развлекательную программу.

В рамках региональной ярмарки вкуса «Арктическая кухня» действуют фуд-корт «Вкус Арктики» и проектно-учебная лаборатория «Школа арктической кухни».

На площадке «Киномарафон» организована трансляция фильмов из коллекции кинофестиваля «Северный характер».

Зона мастер-классов и торговли даст гостям и участникам фестиваля возможность посетить ярмарку сувениров и иной продукции, приобрести новые навыки на мастер-классах ремёсел и искусств. Кроме того, сегодня на площадке состоится презентация фестиваля исторической реконструкции «Imandra Viking Fest».

Для любителей спорта и приключений открыта зона активного отдыха, посетители которой могут заняться сапсерфингом, дайвингом и каякингом, прокатиться на катере или полетать на вертолёте, принять участие в малых спортивных эстафетах.

В течение двух дней будет работать музыкальная сцена. Для гостей «Териберки» выступят музыканты из Заполярья, а также звезды отечественной рок-сцены – группы «СЛОТ», «Amatory» и певица Мара. А на сцене в скалах пройдёт фестиваль электронной музыки «FORMAT» с участием ведущих диджеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гости фестиваля могут отправить из села эксклюзивные почтовые открытки, созданные по эскизам мурманской художницы-иллюстратора Ники Марковой.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.