Как сообщает «Мурманскавтодор», 27 марта будет сформирована колонна с рейсовым автобусом для организованной проводки в с.Териберка. Отправление колонны будет организованно ориентировочно в 20.00 от 0 км автоподъезда к селу Териберка.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.

Сегодня ведомство сообщает, что с 27 марта с 12 часов открыт автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40).