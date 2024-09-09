Открыт набор мастеров для участия в четвертом сезоне проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра

Ежегодно социальный проект Единого волонтёрского центра «Творческая осень» собирает на своих площадках мастеров творческих профессий, которые безвозмездно делятся своими знаниями и умениями во время мастер-классов с жительницами военных гарнизонов и ЗАТО Мурманской области.

Мастер-классы будут направлены на раскрытие творческого потенциала женщин, живущих в закрытых городах и небольших поселках, где редко проходят событийные мероприятия. Так, гости мероприятий проекта «Творческая осень» смогут попробовать свои силы в разных направлениях – живописи, лепке, шитью, вокалу, созданию украшений и предметов интерьера, росписи одежды и многому другому.

Четвертый сезон проекта пройдёт с сентября по ноябрь 2024 года в трех населенных пунктах Мурманской области: в посёлке Спутник Печенгского округа 28 сентября, в Гаджиево ЗАТО Александровск 26 октября и в Североморске 16 ноября.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участие в мастер-классах для гостей мероприятия будет бесплатным по предварительной регистрации, которую организаторы проекта дополнительно анонсируют в группе «ВКонтакте».

В настоящее время формируется команда мастеров для участия в проекте. Претенденты могут направить свои заявки, заполнив анкету: https://clck.ru/3D4JJC

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/