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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 17:45

Открыт набор на Волонтёрский кампус в Никеле

Со 2 по 15 августа в Никеле пройдёт Волонтёрский кампус World Tree Camp. Главными целями проекта являются объединение идейных людей вокруг социокультурной проблемы и создание волонтёрского сообщества постиндустриальных городов. Организатор кампуса — АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая Школа» при поддержке компании «Норникель».

Заявки на кампус принимаются на сайте https://worldtreecamp.ru/ до 14 июля.

«В Никеле нам не хватает чистого городского пространства, где можно погулять с семьёй и друзьями. Участники кампуса смогут решить эту проблему, создав своими силами городское пространство. Мы ждём волонтёров-активистов, сотрудников культурных кластеров с индустриальным прошлым, профессионалов-урбанистов для того, чтобы вместе обсудить насущные проблемы округа, чтобы общими силами сделать ещё один шаг к переходу Никеля от индустриального города к постиндустриальному, от игнорирования проблем к решению их», — сказал Андрей Фоменко, директор Центра.

По плану проекта команда активистов-волонтёров и профессионалов построит новое место в городе, которое будет точкой притяжения для местных жителей и туристов. Для участников кампуса также подготовили лекционную программу от ведущих экспертов-экологов и урбанистов.

Принять участие в добровольной программе World Tree Camp может любой совершеннолетний человек. Принимающая сторона берёт на себя расходы по размещению, питанию и проезду к месту кампуса и обратно.

Интересующие вопросы можно задать по телефону +7 925 904-89-77 или написать на почту: info@worldtreecamp.ru.

Новости проекта будут публиковаться в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/wtcnickel и на странице в соцсети «Инстаграм» https://www.instagram.com/wtc_nickel.

 

 

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